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03 июля 2025 в 19:01

Делаем сочные ножки с идеальной корочкой на сковороде: хрустящие и нежные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Делаем сочные ножки с идеальной корочкой на сковороде. По этому рецепту у вас получится аппетитная, хрустящая и ароматная курочка.

Вам понадобится: 6 куриных ножек, 100 г муки, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, 1 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Ножки промойте, обсушите, сделайте надрезы у толстой части для равномерного прожаривания. Посолите, поперчите, обваляйте в муке с паприкой, затем окуните во взбитые яйца и обваляйте в сухарях.

Разогрейте сковороду с маслом (слой 1 см), обжаривайте ножки на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны под крышкой, затем еще 5 минут без крышки для хрустящей корочки. Готовые ножки выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Для идеальной корочки используйте двойную панировку (повторите процедуру с яйцом и сухарями для особенно толстой корочки). Так ножки будут хрустящими и нежными. Это блюдо гарантированно станет хитом любого ужина и понравится даже самым привередливым едокам!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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