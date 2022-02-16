Дачников и садоводов предупредили о законах-«сюрпризах» в 2022 году

В 2022 году дачников, садоводов и фермеров ждёт четыре новых закона, которые коснутся их недвижимости. В первую очередь, будет произведена переоценка кадастровой стоимости участков. Это происходит раз в четыре года, но для собственников может стать неприятным сюрпризом, потому что приведёт к повышению налоговых платежей. С другой стороны, стоимость земли тоже вырастет, пишет портал «Налоги и бухгалтерия».

Также 1 марта текущего года истекает срок оформления временных объектов. Теперь статус «временный» даваться не будет и все объекты будут сняты с учёта. Но это значит, что у собственников есть еще неделя, чтобы успеть зарегистрировать свои права на «брошенные» объекты.

Кроме того, будут сняты с учета также участки земли, которые образовались из участков, на которые не была разграничена государственная собственность, если в течении 5-летнего срока на них также не будет зарегистрированы права. Аналогичное правило распространяется на участки, которые были образованы при помощи перераспределения с муниципальными землями, — пишет издание.

В 2022 году вступят в силу ещё два закона: об изменении правил подачи декларации 3-НДФЛ и обновятся правила строительства домов. Так владельцам недвижимости не понадобится подавать декларацию о дополнительном доходе, если она находилась во владении менее пяти лет только в том случае, если заработанная сумма не превышает размер имущественного налогового вычета. То есть, если стоимость проданного дома или участка не превышает один млн рублей, то собственник может не подавать декларацию.

Что касается новых правил строительства частных домов — у владельцев участков сельхозназначения появится право строить на таких участках жилой дом. Но для него есть ограничения — не выше трёх этажей и не более 500 квадратных метров.

Ранее юрист Марсель Имамов заявил, что несмотря на то, что зимой гораздо меньше владельцев дач их используют, риск получить штраф всё-таки есть. Эксперт рассказал, что причиной штрафа может стать нарушение требований пожарной безопасности на даче.