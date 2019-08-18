https://static.news.ru/photo/54fa0180-c1f0-11e9-adc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призывает отказаться 19 августа от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии метро. Об этом сообщили в информцентре транспортного комплекса столицы.

В утренний час пик 19 августа ожидаются затруднения на проспекте Вернадского и Ленинском проспекте, а также на Киевском шоссе по направлению в центр, передаёт ТАСС .

Введено много ограничений: на ряде улиц запрещено транзитное движение, закрыты съезды и заезды на улицы, прилегающие к маршрутам следования компенсационных маршрутов, в том числе все клеверные съезды на развязке МКАД с Киевским шоссе и Ленинским проспектом, направленные съезды с внешней и внутренней сторон МКАД на Киевское шоссе в область, — говорится в обращении.

Власти Москвы, в связи с этим, просят автомобилистов заранее планировать маршруты объезда.

Как писал News.ru, станции «красной» ветки метро от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» закрыты в Москве с 18 по 24 августа включительно. Временное закрытие части Сокольнической линии связано со строительством Большой кольцевой линии.