Что в имени тебе моём: эксперты — об отказе Армении от бренда «коньяк»

Армения и Евросоюз заключили сделку об отказе республики от использования наименования «коньяк» в алкогольной продукции, произведённой на территории страны. За это решение ЕС заплатил Еревану €3 млн. По условиям соглашения, чтобы вывести из употребления этот бренд на своём рынке, Армении дали срок 14 лет и 25 лет на то, чтобы сделать то же самое за рубежом. NEWS.ru спросил у президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, а также у основателя Школы вина Василия Раскова, что они думают об этом шаге и может ли примеру Армении последовать РФ. По мнению одного эксперта, наша страна никогда не откажется от наименования «коньяк» и «шампанское». По мнению другого, это неизбежно.

Леонид Попович

Леонид Поповичvinodelrf.ru Леонид Поповичvinodelrf.ru

— Как вы оцениваете отказ Армении от использования слова «коньяк» в алкогольной продукции?

— Евросоюз уже давно требовал от разных стран отказаться не только от наименования «коньяк», но и «шампанское». В своё время и нас просили, но мы отказались, а вот Армения согласилась. У них получилось за это даже вытащить какие-то деньги, и хорошо для них, наверное. Теперь будут называть как-то по-другому. Бог с ними, а мы точно не откажемся от «коньяка» и «шампанского».

— Почему?

— Это давно устоявшиеся у нас названия. Им больше ста лет, отказываться от них мы не будем. Это ведь русские слова — мы не пишем же «коньяк» и «шампанское» на французском или английском, правильно? Эти слова пришли в наш язык и обрусели, стали традиционными.

— Может быть, нам просто мало предлагали денег за отказ?

— Нам вообще не предлагали ничего.

— Почему нам не предлагали, а Армении предлагали?

— Не знаю, так уж сложилось. Однако даже если будут предлагать — не откажемся.

— А разве нельзя взять деньги и объяснить покупателям, что это то же самое, только название другое?

— Можно. Только вот этот процесс, о котором вы говорите — «объяснить, что это другое», — будет стоить $1–2 млрд. Возможно, если такую сумму нам предложат, можно будет хотя бы о чём-то говорить, но на самом деле, как я говорил ранее, мы не откажемся от наименований.

— Почему так дорого будет объяснить?

— У нас огромная страна с большим населением. К тому же речь идёт не только о нашем внутреннем рынке.

— Получается, теперь армянский алкогольный бизнес сильно потеряет в продажах после отказа от наименования «коньяк»?

— Сложно сказать, но что-то они в первое время точно потеряют. Прибыль точно будет не та, по крайней мере, сначала, но потом, думаю, будут постепенно восстанавливаться.

— Наименования «коньяк» и «шампанское» используют на территории всего бывшего СССР?

— Более-менее да. Хотя какие-то страны ранее отказались от использования этих слов. В Прибалтике, если не ошибаюсь, отказались.

Василий Расков

Василий Расковcerco/vk.com Василий Расковcerco/vk.com

— Как соглашение с ЕС отразится на рынке армянского коньяка?

— Насколько сильно решение ударит по рынку армянского коньяка, пока сказать трудно. Уже были прецеденты, когда какой-то регион отказывался от французского наименования. Например, когда Испания присоединилась к Евросоюзу, один из регионов этой страны был вынужден отказаться от слова «шампань». До этого на алкоголе из этого региона писали это слово, но с испанскими вариациями. Но испанцы нарастили продажи за счёт других, не связанных с наименованием вещей. Рост был стремительным.

С другой стороны, ситуация пока непредсказуема. Насколько я понимаю, основной рынок для сбыта армянского коньяка — Россия, и это особая специфика. Если бы у Армении была международная стратегия, с пониманием того, как продавать алкоголь в США, Великобритании, Германии и в других странах, тогда можно было бы о чём-то говорить. Пока основной рынок — Россия, всё не очень понятно, однако я уверен в том, что рано или поздно это надо было сделать, чтобы стать международным продуктом. И это лучше делать раньше, чем позже.

— Думаете, в России тоже со временем откажутся от «коньяка» и других наименований?

— Сложно при нынешнем политическом курсе что-то прогнозировать. Однако, если посмотреть, например, на последние лет 300, то мир всё же движется в сторону большей открытости. С этой точки зрения отказ неизбежен рано или поздно. Не послезавтра, но, может быть, через 100 лет.

— Пока не видно никаких стимулов к тому, чтобы отказаться.

— Да, их нет. Сейчас присутствует определённая закрытость рынков, но я не думаю, что это надолго. Россия как член Всемирной торговой организации под каким-то давлением в будущем обязательно перестанет писать на этикетках своей алкогольной продукции названия заграничных регионов.