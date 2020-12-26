Россияне в 2020 году стали пить больше вина и шампанского

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Продажи «благородного» алкоголя в течение трёх кварталов 2020 года выросли на 5%, до 10,8 млн декалитров, вина — на 4%, до 41,2 млн декалитров.

Также не теряет популярности пиво, его продали на 5% больше, чем в 2019-м, 514,9 млн декалитров. Водки реализовано столько же, сколько и в прошлом году, 54,3 млн декалитров, а коньяка меньше на 1%, 8,3 млн декалитров, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

По мнению президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, благодаря действиям властей страны и местных производителей, россияне в 2020 году смогли познакомиться с российским вином и распробовать его.

Несмотря на кризис, пандемию, отменившиеся отпуска и в целом стрессовую обстановку, в 2020 году в России потребление алкоголя на душу населения не выросло, сообщил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Эксперт отметил, что выезжавшие ранее дважды в год за рубеж люди в этом году остались в России.

Именно за счёт этих граждан мы видим повышение продаж в категории ликёро-водочных изделий, спиртных напитков крепче девяти градусов, а также вина и шампанского. С января по октябрь мы фиксировали повышение продаж некоторых напитков, но уже в ноябре реализация алкоголя начала обрушиваться. В рознице практически все категории упали на минимум 5%. В разгар пандемии люди не готовы своими руками ослаблять организм и употреблять алкоголь, — заявил Дробиз.

Как сообщал NEWS.ru, член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев написал письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с просьбой запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом. Хамзаев отметил, что перед Новым годом в России бурный рост продажи алкоголя. При этом многие родители вовлекают детей в субкультуру распития спиртного.