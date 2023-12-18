Что делать, если нет новогоднего настроения: советы психолога Психолог Максимова посоветовала иметь запасной план празднования Нового года

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В преддверии Нового года одни люди впадают в состояние усиленного ожидания праздника, а другие никак не могут «найти» свое новогоднее настроение. Психолог Алина Максимова рассказала NEWS.ru, что это за состояние, как создать его себе искусственно и нужно ли это делать, а также о том, какие психологические подводные камни таит в себе предновогодняя эйфория.

Что такое новогоднее настроение

По словам Алины Максимовой, эмоциональный подъем перед Новым годом, который в народе называют новогодним настроением, — это отчасти продукт маркетинга. На людей в предпраздничный период, как правило, воздействуют извне: украшают городские улицы, делают в магазинах большие скидки, отмечает психолог.

«Нас искусственно стимулируют. Это психология потребления», — объясняет Алина Максимова.

Однако это не единственная причина возникновения новогоднего настроения, уточнила она. По словам психолога, во многом его появление и отсутствие обусловлено социальными причинами.

«В предновогодний период многие люди подводят итоги года: что получилось, а что нет, что потеряло актуальность, чего мы хотим добиваться, какие ошибки были. Это как какая-то веха, когда мы обращаем внимание на то, что мы сделали либо не сделали. И, соответственно, настроение у нас либо хорошее, либо плохое в связи с тем, как выглядят наши итоги», — рассказала психолог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влияет ли работа на новогоднее настроение

Алина Максимова считает, что отчасти отсутствие новогоднего настроения может быть связано с работой. Она напомнила, что есть профессии, представителям которых под конец года вообще не до праздника.

«Например, у бухгалтеров идут бесконечные отчеты. Люди таких профессий в это время часто грустят, потому что это очень загруженный период. И им не до новогоднего настроения. Все отдыхают, начинают делать покупки, подарки, а им, как правило, некогда», — объясняет она.

Однако в большей степени на новогоднее настроение все же влияет не сама профессия, а тип личности человека, добавила Алина Максимова. По ее словам, даже у загруженного бухгалтера может появиться новогоднее настроение.

«Если человек думает о себе, бережно к себе относится, тогда если он хочет себе создать праздничное настроение, то ему не помешают квартальные отчеты, он будет себя прекрасно чувствовать, по-новогоднему», — говорит психолог.

Однако есть люди, которые живут работой, добавила Алина Максимова. Она уточнила, что чаще всего этим страдают мужчины. И их настроение перед новым годом будет очень сильно зависеть от того, что происходит у них на предприятии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нужно ли создавать новогоднее настроение искусственно

Алина Максимова считает, что не всегда стоит что-то предпринимать, чтобы отсутствующее новогоднее настроение появилось. По ее словам, в случае если у человека, например, диагностирована депрессия, то, как ни старайся, новогоднего настроения у него не появится.

Если же с человеком все в порядке, то психолог советует для начала обозначить цель и задаться вопросом: а зачем мне новогоднее настроение?

«Важно понять, зачем вам это нужно. Чтобы быть как все? Или просто хочется сказки, внутренний ребенок ее просит? Если просит, хочется ощутить этот предновогодний эмоциональный подъем, то тогда нужно его создать. Но насиловать себя нельзя», — говорит Алина Максимова.

Как создать новогоднее настроение, если его нет

Прежде чем «искать» новогоднее настроение, нужно проанализировать общее состояние организма, советует Алина Максимова. По ее словам, если человек без сил, без настроения, есть проблемы со сном, аппетитом и все это длится больше двух недель, то в отсутствии новогоднего настроения «виноваты» именно биологические факторы.

«Тут нужно разбираться, может, не в настроении дело, а какой-то сбой произошел в организме. Может быть, вы в преддепрессивном состоянии, у вас хронический стресс или хроническая усталость. Стоит проверить, все ли нормально с гормонами, с витаминами. Сделать чекап организма. Если проблемы со сном, с настроением — к психиатру сходить. Может быть, у вас нейромедиаторы не выделяются в нужном количестве», — рекомендует психолог.

Если врачи выявят биологические проблемы, тогда стоит просто придерживаться их рекомендаций и восстановить свое физическое состояние, уточнила Алина Максимова.

В случае если биологических проблем нет, психолог предлагает попробовать «заразиться» новогодним настроением от людей, у которых оно есть.

«Можно просто присоединиться к тем, кто уже бегает за подарками и мечтает о празднике. У нас есть нейроны, с помощью которых можно „заразиться“ этим состоянием», — говорит она.

Еще один способ «вызвать» у себя новогоднее настроение — вспомнить, что нравилось в детстве. Ведь Новый год у многих людей ассоциируется именно с детством, уточняет психолог. Она советует попросить подарки у близких или сделать подарок самому себе, начать продумывать праздничное меню или подписывать поздравительные открытки родным и друзьям.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Можно нарядить елку, интерьер ведь очень сильно влияет на настроение. То есть нужно заняться, по сути, подготовкой к празднику. Когда вы этим займетесь, это станет для вас важным, близким, вы бессознательно начнете замечать элементы Нового года в окружающем мире. Это поможет создать новогоднее настроение», — объяснила психолог.

Может ли новогоднее настроение быть опасным

Несмотря на приятный эмоциональный подъем, новогоднее настроение таит в себе некоторые опасности, предупреждает Алина Максимова. По ее словам, они связаны с завышенными ожиданиями и иллюзиями, которые люди строят себе в период подготовки к праздникам. Она уточнила, что в январе люди чаще, чем в другие месяцы, обращаются к психологам, потому что не могут справиться как раз с крушением иллюзий и нереализованными завышенными ожиданиями. Это, по словам Алины Максимовой, может привести даже к преддепрессивному состоянию.

Поэтому психолог обращает внимание на то, что «носить в голове» идеальный план новогодних выходных, который многие люди создают, поддаваясь иллюзиям, возникшим из-за новогоднего настроения, очень опасно.

«Мало ли как все пойдет. Может, ты заболеешь 31 декабря. И что теперь, год плохой? Вредно видеть только один сценарий. Хорошо бы рассмотреть несколько. Что может пойти не так? Кто-то, например, не придет. Я сяду и буду унывать, что все испорчено, или мне есть чем заняться?» — отметила психолог.

Алина Максимова посоветовала развивать свою адаптивность и заранее продумать несколько вариантов проведения новогодних праздников, чтобы не попасть в ловушку несбывшегося идеального плана.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как вернуться в рабочие будни после праздников

После того как праздники прошли, людям бывает сложно «отпустить» свое новогоднее настроение и вернуться в реальную жизнь, говорит Алина Максимова. Чтобы с этим справиться, она посоветовала опереться на самодисциплину.

«Во-первых, под конец праздников стоит постепенно возвращать свой привычный жизненный ритм, входить в будничный режим дня. Хотя хорошо бы его, конечно, вообще не сбивать на праздничных выходных. Если вы куда-то уезжали на Новый год, лучше вернуться домой не впритык, а на один-два дня раньше. Это поможет вернуться в реальную жизнь», — отметила психолог.

Кроме того, она посоветовала последние дни праздников проводить больше времени дома. Стоит заранее подготовить вещи на работу и подумать, какие задачи нужно будет выполнить прежде всего.

«Можно подумать над тем, что может ждать вас в первый день в офисе. То есть нужно просто перестроить свой мозг на рабочий лад», — добавила психолог.

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