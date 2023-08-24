Психолог объяснила, как понять пройдет ли депрессия без лекарств Психолог Бондаренко: преодолеть депрессию без лекарств можно только имея ресурс

Часто депрессией называют просто плохое настроение, и одновременно с этим иногда пропускают настоящую клиническую депрессию, списывая тревожные симптомы на усталость или погоду, объяснила в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Марина Бондаренко. По ее словам, в ряде таких случаев, состояние может быть преодолено без применения антидепрессантов, если у человека есть ресурс.

Как понять, относитесь ли вы к этим людям? Задайте себе вопрос: а я вообще хочу выйти из этого состояния? Хочу ли вернуть радость жизни? А если у меня будут подходящие инструменты и знания, смогу ли я с их помощью самостоятельно шаг за шагом отдалить депрессию? Если ответ положительный, то поведенческие подходы могут быть полезными для вас, — пояснила Бондаренко.

Бондаренко полагает, что самопомощь возможна для тех, кто способен справиться с депрессивными мыслями, настроениями и поступками, у кого есть ресурс на это.

По ее словам, многие люди боятся идти к психиатру и даже к психологу, а сама мысль о приеме лекарств приводит их в ужас — тут важно знать, что на самом деле современные препараты помогают найти тот самый ресурс, который нужен для выхода из этого состояния. Поэтому, говорит Бондаренко, важно в каждом конкретном случае понимать, с чем именно человек имеет дело и грамотно действовать.

Специалисты Первого МГМУ им. Сеченова нашли способ диагностики депрессии по голосу — по фрагменту речи человека можно обнаружить заболевание с высокой достоверностью. В Сеченовском университете рассказали, что в дальнейшем команда планирует выпустить приложение для телефонов, которое будет применяться для дистанционной диагностики. Сотрудник кафедры психиатрии и психосоматики Дмитрий Петелин подчеркнул, что аналогов подобному алгоритму в мире на данный момент нет.