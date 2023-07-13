Найден способ диагностировать депрессию по речи В МГМУ им. Сеченова нашли способ диагностировать депрессию по фрагменту человеческой речи

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Специалисты Первого МГМУ им. Сеченова нашли способ диагностики депрессии по голосу — по фрагменту речи человека можно обнаружить заболевание с высокой достоверностью. В Сеченовском университете рассказали «Газете.Ru», что в дальнейшем команда планирует выпустить приложение для телефонов, которое будет применяться для дистанционной диагностики. Сотрудник кафедры психиатрии и психосоматики Дмитрий Петелин подчеркнул, что аналогов подобному алгоритму в мире на данный момент нет.

Разумеется, точный диагноз сможет поставить только врач. Однако наше приложение поможет выявить людей, которые потенциально страдают депрессией и нуждаются в помощи специалиста. Аналогов такому алгоритму в России и мире пока нет, — отметил психотерапевт.

Ученые обучили искусственный интеллект различать речь здорового человека от больного. Алгоритм основан на синтезе параметров речи пациентов с диагностированной депрессией и людей без диагноза. ИИ анализирует паузы между словами и фразами, скорость воспроизведения текста и эмоциональность. Речь человека с депрессией более медленная, а ее интонационная окраска отличается.

Как уточняет издание, пользователям нужно будет прочитать несколько фрагментов текста и выполнить ряд заданий, на выполнение которых уйдет не более 10 минут. Алгоритм проанализирует результаты и при подозрении на наличие заболевания предложит человеку посетить врача.

Психолог Мария Манина ранее объяснила, что постоянное чувство грусти и подавленности может оказаться признаком депрессии. По словам специалиста, на наличие заболевания также может указывать потеря энергии и трудность при выполнении даже простых задач.