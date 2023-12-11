Чтобы сэкономить на новогодних путешествиях, можно отправиться в поездку по своему региону проживания, посоветовал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что это позволит как минимум сэкономить на транспорте.
Естественно, самый бюджетный отдых — всегда недалеко от дома, не покидая своего региона. Сел на автомобиль или на какую-то электричку и поехал, — пояснил Мкртчян.
Кроме того, при таком подходе можно сэкономить на размещении. Турэксперт уточнил, что живущие в Москве могут отправиться в Подмосковье или в поездку по Золотому кольцу. Жителям Краснодара будет выгодно отдохнуть в Адыгее, а в пределах Приморского края есть большое количество недорогих санаториев. Мкртчян предупредил, что в санаториях Кавказских Минеральных вод и на Черноморском побережье наиболее высокие цены. При этом на среднем Урале или в Поволжье отдых обойдется в два-три раза дешевле.
Ранее стало известно, что российские туристы стали чаще отдавать предпочтение отечественным курортам для отдыха в новогодние каникулы. Доля российских курортов выросла с 33% до 35%. При этом эксперты подчеркивают, что стоимость отдыха выросла.