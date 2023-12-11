Мария Зеленина

Турэксперт раскрыл, куда можно экономно съездить на Новый год Турэксперт Мкртчян: экономнее всего путешествовать по своему региону

11 декабря 2023 в 14:41

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Отдыхающие в Яворовой поляне недалеко от поселка Гузерипль в Адыгее