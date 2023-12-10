Каждый пятый россиянин решил побаловать себя на Новый год РБК: 17% россиян планируют сделать себе подарок на Новый год

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Каждый пятый житель России (17%) планирует сделать себе подарок на Новый год, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob. Как показало исследование, в этом году россияне чаще будут дарить подарки (82%) и потратят на это больше денег.

Согласно результатам опроса, средняя сумма, которую граждане планируют потратить на новогодние подарки, составила 14,3 тысячи рублей, что на 14% выше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего россияне будут делать подарки родственникам (72%) и любимым людям (36%). 23% опрошенных заявили, что собираются порадовать на Новый год друзей, а 14% респондентов — коллег.

Участие в опросе принимали пять тысяч жителей старше 18 лет из 680 населенных пунктов по всей России. Он проводился с 22 ноября по 8 декабря.

Ранее россияне рассказали, что наиболее странными новогодними подарками, которые они получали от коллег по работе, стали корм для собак, пачка семечек, мазь для суставов, часы с кукушкой, набор гантелей и ковбойская шляпа. При этом самыми желанными подарками граждане считают денежные премии от руководства, сертификаты в магазины и маркетплейсы, а также кондитерские изделия и сувениры. Меньше всего сотрудники компаний ожидают получить на Новый год поощрительные статуэтки, благодарности и грамоты.