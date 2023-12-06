Семечки и собачий корм: россияне назвали самые странные новогодние подарки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наиболее странными новогодними подарками, которые россияне получали от коллег по работе, стали в том числе пачка семечек, корм для собак, набор гантелей, мазь для суставов, ковбойская шляпа и часы с кукушкой, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного рекрутинговым порталом. При этом наиболее желанным подарком работники назвали денежные премии — так заявил 91% опрошенных.

Как пишет издание, 29% респондентов считают ценным подарком от руководства и сослуживцев сертификаты магазинов и маркетплейсов, кондитерские изделия (18%), сувениры (10%). Менее всего сотрудники российских компаний ожидают получить к Новому году грамоты, благодарности и поощрительные статуэтки.

Также 28% опрошенных рассказали о планах играть с коллегами в «тайного Санту», сообщает издание. При этом 46% желающих сделать презент коллеге готовы потратить на это 500-1 000 рублей. 29% признались, что не могут позволить себе трату свыше 500 рублей, 20% рассказали, что их подарок будет стоить от 1000 до 2000 рублей, а 5% — более 2000 рублей. При этом выяснилось, что 58% отечественных компаний преподносят своим сотрудникам новогодние презенты, а 80% работодателей дарят подарки и их детям.

По информации издания, опрос проводился с 27 ноября по 5 декабря среди 2 110 работающих жителей России в возрасте 25-55 лет.

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