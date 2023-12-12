Инфекционист дал советы, как не заболеть под Новый год Инфекционист Тимаков: уберечься от гриппа и коклюша можно с помощью вакцинации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уберечься от гриппа, коклюша, кори и других небезобидных болезней, передающихся воздушно-капельным путем, можно с помощью вакцинации, рассказал в беседе с KP.RU врач — педиатр-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, это поможет встретить Новый год с нормальным самочувствием.

Как рассказал специалист, если человек не вакцинировался от гриппа в сентябре-октябре, то не поздно сделать это и в декабре. По словам врача, очередной пик заболеваемости ожидается в январе — начале февраля. При этом необходимо помнить, что антитела формируются в среднем через 10–14 дней после прививки и в этом промежутке лучше минимизировать нахождение в общественных местах и надевать респиратор.

Кроме того, по словам инфекциониста, важно вакцинироваться от пневмококка, который является причиной 76% случаев внебольничных пневмоний у взрослых россиян. Также он провоцирует отиты, синуситы и менингиты. В группу риска входят пациенты старше 60 лет, курильщики, люди с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, сахарным диабетом — им необходимо прививаться от пневмококка каждые 5–7 лет. Остальным взрослым достаточно разовой вакцинации.

Иммунитет к коклюшу, полученный с прививкой в детстве, нередко уходит во взрослом возрасте, продолжил эксперт. Поэтому ревакцинация от коклюша актуальна каждые 10 лет. При этом классическая детская АКДС не подходит для взрослых, им необходима специальная прививка с пониженной концентрацией антигенов.

Что касается кори, то у некоторых после вакцинации в детстве сохраняется иммунитет на всю жизнь, а у кого-то — нет, рассказал медик. Поэтому при желании можно сдать анализ на антитела к кори и в зависимости от результатов сделать прививку.

Ранее терапевт Ольга Александрова рассказала, что от вирусов гриппа и коронавируса помогут защититься гигиенические процедуры, в том числе мытье рук. Врач добавила, что умывание способно удалить вирусы с кожи.