Купить готовый сладкий подарок на Новый год или собрать самим: что выгоднее «Чек индекс»: за год сладкие подарки подорожали на 11%

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Ближе к Новому году в продаже в магазинах появляются сладкие подарки. Сегодня покупатели меньше рискуют купить коробку с неизвестным содержимым, ведь многие популярные производители выпускают собственные наборы. NEWS.ru проверил, что выгоднее — приобрести уже готовый сладкий подарок в магазине или самому собрать аналогичный, купив конфеты на развес.

Как подорожали конфеты за год

По данным Росстата, в октябре 2022 года года в среднем килограмм конфет, глазированных шоколадом, стоил 445,6 рубля, а килограмм шоколадных конфет — 848,1 руб. В октябре 2023-го — 450,5 и 846,1 рубля соответственно. Таким образом, конфеты подорожали всего на 1%, а шоколадные даже подешевели — на 0,2%. Более свежей официальной статистики нет (Росстат больше не публикует еженедельные данные о ценах на конфеты).

В то же время данные «Чек индекса», оператора фискальных данных «Платформы ОФД», с которыми ознакомился NEWS.ru, говорят о заметном подорожании готовых сладких подарков. Так, за год (с ноября 2022-го по ноябрь 2023-го) средний чек на наборы конфет (весом 500 граммов) вырос на 11%, до 711 рублей. Коробка шоколадных подорожала на 7%, до 522 рублей.

Эксперты отмечают, что средние расходы и потребительский интерес по новогодним подаркам начинают увеличиваться еще в ноябре. «В этом году продажи заметно превышают прошлогодний уровень на фоне низкой базы прошлого года (низких продаж в ноябре прошлого года. — NEWS.ru.) в этой категории», — говорят аналитики.

В топе продаж новогодних сладких подарков — конфеты, шоколадные плитки, батончики и десертные пирожные с изображением популярных персонажей из сказок и мультфильмов, символов наступающего года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько стоит готовый набор конфет

Корреспондент NEWS.ru приобрел в одном из магазинов торговой сети новогодний набор конфет. Многие такие коробочки сегодня можно купить по акции, то есть скидкой. NEWS.ru зафиксировал обе цены — по акции стоимость сладкого подарка составила 480 рублей, без — 855 рублей. Вес набора — 550 граммов.

В картонном сундучке с новогодним рисунком в основном конфеты известных российских фабрик, в том числе «Красная шапочка», «Белочка», «Маска», «Мишка косолапый», «Вдохновение», «Красный мак», «Ласточка», «Петушок золотой гребешок» и другие. Всего — 24 позиции (но 32 штуки, просто часть из них повторяются). Карамелек в этом наборе не оказалось, но были ириски и пара сладостей, не относящихся к конфетам — пряник и вафли.

Сколько стоят те же конфеты на развес

Здесь тоже нужно учитывать, что многие конфеты были куплены со скидкой. Поэтому в данном случае мы будем считать общую стоимость по акции и без. В среднем стоимость одной конфеты на развес варьируется от 6 до 20 рублей. Некоторые стоят чуть дешевле, некоторые — чуть дороже. Не во всех магазинах можно купить развесные конфеты поштучно. В некоторых требуется нести на кассу не менее 100 граммов сладостей (в этом случае мы считали стоимость одной конфеты путем деления общей цены покупки на количество штук в 100 граммах).

Итак, без учета акций стоимость собранного вручную набора (с аналогичным составом), не считая упаковки, составила 477 рублей. С учетом скидок — 352 рубля.

Но подарочная коробка тоже стоит денег. Как выяснил NEWS.ru, стоимость некоторых упаковок сопоставима со стоимостью готового сладкого подарка и даже выше (от 400 рублей). Поэтому выгоднее покупать сразу набор из подарочных коробок. Они, как правило, продаются по 3, 5 и 10 штук. В зависимости от качества картона и размера стоимость одной коробки в таком наборе в среднем составляет от 60 до 90 рублей. Таким образом, общая цена самостоятельно собранного сладкого подарка — 537–567 рублей (без акции) и 412–442 рубля.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какой вывод можно сделать

Есть ли смысл готовить сладкие подарки самостоятельно? Все зависит от предполагаемого бюджета. Если нужно сэкономить (но при этом хочется дарить вкусные и качественные конфеты известных марок ), лучше покупать самому и желательно по акции. То же самое стоит делать, если хотите подготовить уникальный подарок с каким-то определенными конфетами.

Если времени на поиски нет, лучше купить готовый набор. Но опять же, гораздо выгоднее делать это по акции.

На что смотреть при покупке сладкого подарка

Выбирать и покупать сладкие наборы лучше всего в супермаркетах или фирменных кондитерских магазинах, советуют специалисты Роспотребнадзора. Но никак не на развалах на улице или в подземных переходах.

Смотрите на то, в каких условиях товар лежит на прилавке. Например, если в помещении жарко или набор лежит недалеко от отопительных приборов, то содержимое подарка может пострадать. Саму упаковку тоже нужно осмотреть. По форме и виду она может быть любой: картонная коробка, жестяная шкатулка или мягкая игрушка. Очень важно, чтобы упаковка была целой и с маркировкой.

Фото: Наталья Петрова/NEWS.ru

На маркировке указывается наименование, состав и количество товара, а также дата изготовления, срок годности и условия хранения, в том числе после вскрытия упаковки. «В составе набора все кондитерские изделия тоже должны быть в целой упаковке. Конфет без упаковки, содержащих алкоголь или фрукты, в наборе быть не должно», — рекомендуют специалисты.

Отдавать предпочтение следует наборам и конфетам, содержащим в составе только натуральные красители и ароматизаторы. Можно включить в состав набора шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, бисквитное и галетное печенье, мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад. Карамель и леденцы лучше не покупать. Врачи называют их худшими сладостями в детском подарке.

Если вместе с кондитерскими изделиями будет игрушка, то она должна быть в отдельной упаковке. В ней недопустимо наличие бьющихся материалов и мелких деталей, в том числе размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%. Игрушки для детей до трех лет не должны содержать натуральный мех и кожу — это достаточно сильные аллергены.

Покупатель имеет право попросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность сладостей и игрушек, входящих в набор.

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