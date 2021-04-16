С Костромы Москву «зачищают»

В столице задержан заместитель шефа городского департамента экономического развития Леонид Кострома. Сегодня суд определит ему размер предварительного наказания. Но если следовать логике последних аналогичных судебных решений, то, скорее всего, сановник оправится отбывать свои два месяца в СИЗО. Пока ему вменяется получение взятки в несколько миллионов за помощь в заключении контракта на благоустройство. По некоторым сведениям, речь идёт просто о первом транше крупной суммы, затребованной-де чиновником. Вместе с ним задержано ещё несколько фигур помельче. Но это всё пока, зачастую арест за относительно небольшую по нынешним меркам взятку — это повод для серьёзного расследования. Особенно в такой важнейшей для Москвы сфере, как экономика.

А потому неважно, что задержанный даже не заммэра, как в иных городах и весях. Ведь постковидная экономика, восстановление ритма хозяйственной жизни считались «коньком» нынешней команды столичных управленцев. Её методы ставили в пример, регионы призывали равняться на Москву, особенно в деле сохранения деловой активности. И вот коррумпированным оказывается как раз специалист по инвестициям, выработке адекватных мер по поддержке бизнеса разного уровня. Фактически член мозгового центра по выработке мер, что приняты за образцовые. Иными словами, обидный прокол случился в крайне важной для авторитета столичного градоначальника сфере.

Примечательно и другое обстоятельство. Давно следователи не приходили за кем-то из нынешней столичной правящей команды. Притом что волна арестов коррумпированных чинуш катится по всей стране великой: от Ростова до Томска, от Пензы до Хабаровска, Челябинска и Ставрополя. В целой серии регионов в отставку целиком отправлены местные правительства для подробного разбора. А в Москве была показательная тишина. И тут пришли за Костромой.

Леонид Кострома Александр Натрускин/РИА Новости

Надо сказать, последний крупный коррупционный процесс в столице был ещё во времена позднего Юрия Лужкова, когда в руки правосудия попал его заместитель Александр Рябинин, руководитель Москонтроля. Покойный мэр рьяно встал на его защиту, резонно полагая, что подобные процессы рикошетом бьют и по нему. Были даже разговоры, что зам успел сбежать за пределы отечества. Но всё закончилось приговором. Были и курьёзные скандалы. В частности, префект САО Юрий Хардиков якобы «обул» на миллиард саму Елену Батурину, но успел сбежать в Литву. И оттуда, подобно князю Курбскому, разоблачал столичную коррупцию во всех её проявлениях.

Потому и сейчас многие будут стремиться, прежде всего, понять: это пока единичный случай или следственные органы получили добро и на то, чтобы работать и по Москве. И все прежние возможные табу на такую деятельность сняты. Впрочем, видимо, многое зависит и от того, на какую сделку со следствием пойдёт Кострома, чем решит поделиться с компетентными товарищами. Какую публичную позицию займёт сам мэр Сергей Собянин.

К слову, начальник Костромы, министр Кирилл Пуртов, — земляк усердно критикуемого в последнее время главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который сам в своё время работал в столичном правительстве. Поэтому задержание Костромы можно посчитать и ударом по некоей вертикали экономической политики в стране. Но это уже, как говорится, совсем другая история.