Четверть компаний в РФ обеспечили работников полисами ДМС во время пандемии

https://static.news.ru/photo/03e48f52-f7fc-11ea-8473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около четверти российских компаний позволили сотрудникам пользоваться полисами добровольного медицинского страхования во время пандемии.

Согласно данным исследования hh.ru, 23% офисных работников заявили о возможности пользоваться ДМС во время пандемии коронавируса. При этом, как показал опрос, чем крупнее компания, тем чаще в ней сотрудникам предлагают страхование.

Согласно результатам опроса работодателей, проведённого за месяц до введения режима самоизоляции, программы ДМС для сотрудников были у 42% опрошенных работодателей. Более половины опрошенных работодателей, у которых на тот момент была программа ДМС для сотрудников, не планировали изменять траты на неё в следующем году, — отмечает руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Чаще всего ДМС сотрудникам предоставляют компании, работающие в нефтегазовой отрасли, финансовом и телекоммуникационном секторах. О наличии страхования заявили 62%, 58% и 48% работников из соответствующих областей. Также ДМС часто предоставляют компании высокотехнологичного сектора (29%) и девелоперские фирмы (23%).

О возможности оформить ДМС на работе завили 49% сотрудников компаний со штатом свыше трёх тысяч человек, а в маленьких компаниях (50–100 сотрудников) — лишь 13%.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно исследованию, доля российских компаний, которые начали возвращать сотрудников с удалённой работы после острой фазы вспышки коронавируса, выросла до 83%.