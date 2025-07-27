Быстрый завтрак за 15 минут! Хачапури по-грузински с брынзой! Вкуснота

Хачапури с брынзой — это грузинское гостеприимство в вашей тарелке! Ароматное дрожжевое тесто, хрустящее снаружи и воздушное внутри, сочетается с сочной солоноватой начинкой из брынзы, слегка разбавленной зеленью и яйцом для нежности. Этот рецепт — идеальный способ познакомиться с кавказской кухней, если вы еще не пробовали настоящие хачапури. Секрет успеха — в качественной брынзе: ищите продукт из натурального молока с умеренной соленостью. А если сыр покажется слишком соленым, просто вымочите его в холодной воде 1–2 часа. Подавайте хачапури горячими, с растопленным сливочным маслом — и наслаждайтесь вкусом, ради которого стоит забыть о диетах!

Для теста смешайте 200 мл теплой воды, 3–4 г дрожжей, 2 ч. л. сахара и оставьте на 10 минут. Добавьте 1/2 ч. л. соли, 3 ст. л. растительного масла и постепенно введите 350 г муки. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте в тепле на 1 час. Для начинки разомните 400 г брынзы вилкой, добавьте 1 яйцо, рубленую зелень и перец по вкусу. Тесто разделите на 5 частей, каждую раскатайте в круг. Выложите начинку, защипните края, как у вареников, затем аккуратно расплющите в лепешку толщиной 1,5 см. Жарьте на сухой сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистости. Готовые хачапури смажьте сливочным маслом (80 г).

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