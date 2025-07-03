Быстрый творожный рулет с клубникой! Спасет от голода, готовится вмиг! Идеальный десерт без чувства вины. Этот воздушный рулет сочетает полезный творог, натуральный йогурт и сочную клубнику. Без муки, масла и лишнего сахара — максимум белка и минимум калорий. Отлично подойдет для завтрака или полезного перекуса после тренировки!

Ингредиенты для основы

Зернистый творог — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Сахарозаменитель по вкусу

Для начинки

Греческий йогурт — 150 г

Свежая клубника — 100 г

Сахарозаменитель по вкусу

Приготовление

Разомните творог вилкой, добавьте яйцо и сахарозаменитель, затем взбейте блендером до гладкой массы. Выложите смесь на противень, застеленный пергаментом, разровняйте в тонкий прямоугольный пласт толщиной около 0,5 см. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до легкой румяности. Пока основа остывает, приготовьте начинку: мелко нарежьте клубнику, смешайте с йогуртом и сахарозаменителем. Остывший творожный пласт аккуратно отделите от бумаги, равномерно распределите начинку и сверните в рулет. Охладите в холодильнике для лучшей текстуры, перед подачей нарежьте порционными кусочками и украсьте свежими ягодами.

Ранее мы учились «печь» некалорийный торт за 5 минут. Скорее смотрите рецепт.