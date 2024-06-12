Бросали стекло и пырнули дворника ножом: подростки в Питере устроили жесть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банда подростков на Бухарестской улице в Петербурге бросала в дворника-мигранта стекло, а потом один из парней вонзил в него нож. Пострадавшего доставили в реанимацию, а хулиганов — в полицию, возбуждено уголовное дело. Из-за чего произошел конфликт, что известно о подростках и дворнике, какое наказание грозит хулиганам — в материале NEWS.ru.

Из-за чего произошел конфликт на Бухарестской улице

Вечером 9 июня, около 19:00, трое подростков «развлекались» на балконе общего пользования на 12-м этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Бухарестская, 152, к. 2. Заметив во дворе дворника, который убирал территорию около крыльца четвертого подъезда, они решили «подшутить» над ним. Парни разбили окно и стали сверху бросать на мужчину осколки стекла размером примерно 10 на 10 сантиметров. Не попав в цель, они стали швырять в него стеклянные бутылки и прочий хлам, который нашли на балконе.

Возмущенный дворник решил подняться наверх, чтобы проучить малолетних хулиганов. Но когда он добрался до 12-го этажа и сделал подросткам замечание, те избили мужчину, а затем один из парней вонзил ему нож в живот. После этого хулиганы побежали к выходу из подъезда, оставив дворника одного истекать кровью.

Уже на улице парней попытался задержать местный житель Александр Дербенский: он видел, как подростки издевались над дворником и сбрасывали на него сверху стекло. Однако хулиганы стали избивать его металлической дверной пружиной. Когда мужчина упал на землю, подростки бросились врассыпную. Полицию и скорую помощь вызвал сын Александра Дербенского.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В каком состоянии находится пострадавший дворник

Вскоре на место прибыли полицейские и медики. Раненому дворнику помогли спуститься вниз, его увезли в тяжелом состоянии в шоковую реанимацию НИИ им. Джанелидзе. В больнице у мужчины диагностировали колотое ранение живота, ссадины на лице и теле. Однако, к счастью, лезвие ножа не задело внутренние органы, жизни мужчины сейчас ничего не угрожает. Прохожий, который пытался задержать подростков на улице, отделался ссадинами на голове.

Полиция задержала хулиганов довольно быстро: все происходившее попало на камеру домофона. По видеозаписи сотрудники правоохранительных органов и вычислили нападавших. Ими оказались трое жителей Петербурга 15, 16 и 18 лет. Всех задержанных доставили в отдел полиции.

Какое наказание грозит хулиганам

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, по факту нападения на дворника сначала возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». После этого статью переквалифицировали на часть 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданину группой лиц по предварительному сговору, уточнили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования этого дела и установленных обстоятельствах.

Адвокат Михаил Салкин рассказал NEWS.ru, что по статье 115 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ. Но если обвинение будет предъявлено по части 2 статьи 213 УК РФ, то несовершеннолетние участники банды, как и их 18-летний товарищ, будут привлечены к уголовной ответственности, так как по этой статье возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет, а не с 16.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Поэтому профилактической беседой они точно не отделаются. Наказание по этой статье бывает как в виде штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, так и в виде лишения свободы сроком до семи лет», — объяснил он.

По словам Салкина, наказание для участников может различаться в зависимости от роли каждого из них в совершенном преступлении. К тому же совершеннолетний участник преступления может попасть под еще одну статью — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы, уточнил адвокат.

Что известно о задержанных подростках

По данным «Фонтанки», совершеннолетнего участника банды зовут Сергей, он проживает на улице Димитрова, что находится в том же районе, где произошло нападение. Другой хулиган — 15-летний девятиклассник. О третьем подростке пока ничего не известно.

Как пишет портал 78.ru, старшего из задержанных допросили как подозреваемого по уголовному делу. Оказалось, что именно он вонзил нож в живот дворника. Двух несовершеннолетних хулиганов передали в руки родителей после беседы с сотрудниками полиции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как местные отзываются о пострадавшем дворнике

Председатель жилищно-коммунальной службы, где работал пострадавший дворник, Алла Шаркова рассказала, что он официально трудоустроен в компании «АНО МСР», которая обслуживает дом.

«Дворник — молодой парень. Он из Узбекистана, ему 31 год, у него жена, двое детей», — сообщила она.

По словам управдома, таких происшествий у них в районе раньше не случалось, все соседи всегда жили тихо и мирно. Эти слова подтвердил и местный житель Александр Дербенский, который пытался задержать хулиганов. Кроме того, он охарактеризовал пострадавшего дворника с положительной стороны.

«Это впервые у нас произошло, вообще тихий район. Дворник где-то с полгода работает, нормальный мужик, вместе с женой. Она тоже убирается у нас в доме, моет лестничные площадки», — рассказал мужчина.

Где еще подростки нападали на мигрантов

Ранее в Петербурге задержали трех несовершеннолетних, нападавших на дворников-мигрантов. Молодые люди распыляли им в лицо аэрозольные баллончики, избивали их, снимая происходящее на видео. В местной полиции сообщили, что всего за неделю от рук группировки подростков пострадали пять дворников, среди них две женщины.

Задержаны двое молодых людей 16 лет и один 14-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». У одного из задержанных изъяли ракетницу со свастикой на зарядах, два газовых баллона и складной нож.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Похожая история произошла в Новосибирске. Там группа подростков напала на дворника, несколько парней в балаклавах налетели на него сзади с кулаками, распылили в лицо перцовый баллончик и начали избивать лопатой. Подростки также использовали лом, который применяется для очистки тротуара ото льда. Дворник пытался убежать, но его догнали и повалили на землю. Все это нападавшие снимали на видео. Позже они опубликовали снятый ролик в интернете и вставили в запись нацистские лозунги.

За подобное преступление 10 подростков задержали и в Калуге. В подростковой банде, которая совершала нападения на мигрантов, состояла девушка. Именно она вступала с иностранцами в переписку в соцсетях и приглашала на свидания. Когда жертва приходила в указанное место, на нее накидывались подростки и избивали, снимая все на камеру.

Во время обысков у подозреваемых изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику запрещенной в России экстремистской украинской организации. Возбуждены уголовные дела по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

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