Подростки жестоко избили дворника ради видео для соцсетей Mash Siberia: подростки жестоко избили дворника в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске группа подростков напала на дворника, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, несовершеннолетние жестоко избили мужчину и сняли происходящее на видео.

Как передает канал, дворник выполнял свои рабочие обязанности, когда на него сзади с кулаками напали несколько парней в балаклавах. Потерпевшему распылили в лицо баллончик, после чего начали избивать лопатой. Подростки также использовали для нападения лом, который предназначается для очистки тротуара ото льда. Дворник пытался убежать от нападающих, но его догнали и повалили на землю.

По информации канала, нападавшие были неонацистами. Позднее они опубликовали снятый ролик в Сети и вставили в запись нацистские лозунги.

Ранее в Приморском крае подростки жестоко избили шестиклассника. Как рассказала мать пострадавшего, школьника били головой о трубы. Перед нападением двое учеников параллельного класса в течение двух недель оскорбляли сверстника, придираясь к его прическе и цвету волос. Мальчика госпитализировали в городскую больницу Уссурийска. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.