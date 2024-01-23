«Малолетние преступники»: соседка о нападении школьников на иранца с ножом Соседи сомневаются в самообороне детей, ранивших иранца ножом в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соседи сомневаются в версии о самообороне детей, ранивших ножом иранца в Москве, рассказала NEWS.ru жительница дома Елена. По ее словам, они издеваются над соседями на протяжении двух лет. Также она называет их «малолетними преступниками».

Мы очень сомневаемся в версии о самообороне детей. Дело в том, что на протяжении двух лет эти дети издеваются над соседями. Портят вещи, кидаются, нападают на людей. Общаться с их родителями бесполезно, они тебя пошлют и дверь перед носом захлопнут. Мужчина, которого они ранили, находится на ИВЛ. А с ними просто пообщались и отпустили домой. Никто не хочет реагировать на то, что эти детки — малолетние преступники, — говорит она.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице Поляны в Южном Бутово вечером 22 января. Два 10-летних брата возвращались домой и встретили у подъезда соседа сверху. Мужчина зашел в лифт вместе с детьми, где начал бить одного из них. Школьники вышли из кабины на своем этаже и позвали на помощь старшего брата.

Во время драки один из школьников достал нож и ударил им нападавшего в ягодицу, впоследствии мужчину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного проникновения.