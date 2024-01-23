Пятиклассник воткнул нож в ягодицу напавшему на него в лифте иранцу SHOT: пятиклассник ударил ножом в ягодицу напавшего на него в лифте иранца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве 37-летний иранец получил ножевое ранение ягодицы после того, как напал в лифте на двух братьев-пятиклассников, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, мужчине не понравилось, что дети пропустили его вперед, когда заходили в подъезд.

Инцидент произошел на улице Поляны в Южном Бутово вечером 22 января. Два 10-летних брата возвращались домой и встретили у подъезда соседа сверху. Мужчина зашел в лифт вместе с детьми, где начал бить одного из них. Школьники вышли из кабины на своем этаже и позвали на помощь старшего брата, сосед выбежал за ними и начал драться с родственником мальчиков.

Во время драки один из школьников достал нож и ударил им нападавшего в ягодицу, впоследствии мужчину госпитализировали. На опросе мальчики заявили, что иранец первый достал нож и стал кидаться с ним на старшего брата, в ситуации разбирается полиция.

По другой версии, которую приводит MK.RU, и родственник школьников, и иранец были вооружены. Издание сообщает, что сосед получил удар в область половых органов. Как уточняет Lenta.ru, возбуждено дело по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного проникновения.

Ранее в Кемеровской области водитель автобуса зажал дверями школьника, а во время движения пострадавший выпал из салона на улицу. Ребенок получил травмы и был госпитализирован, после инцидента возбудили уголовное дело.