Сатанисты угрожают РФ? Дьяволопоклонники совершают все больше преступлений

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Накануне сотрудники силовых структур задержали главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алену Полынь (настоящее имя Елена Суликова) по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. В ходе обысков у нее дома обнаружили изображения демонов, книги, которые содержат призывы к насилию в отношении священников РПЦ, и другую ритуальную атрибутику. Насколько в России распространен сатанизм, как часто приверженцы этой идеологии совершают преступления и почему адептов оккультных течений считают опасными для государства.

Какие преступления совершили сатанисты в 2024 году

С начала 2024 года в России произошли три громких преступления, в которых подозревают сатанистов. В январе в Воронеже полицейские задержали М. Попова, предполагаемого убийцу 17-летней студентки колледжа. Изрезанное тело девушки обнаружили возле мусорных баков в центре города.

У подозреваемого есть огромная татуировка в виде демона на груди. По словам его знакомых, он вел треш-стримы, увлекался сатанизмом, ассоциировал себя с персонажем фильмов ужасов, танцующим клоуном Пеннивайзом и посланником дьявола. В день убийства девушки мужчина, измазанный кровью, бегал по улицам в трусах и кричал, что он «царь Сатаны».

5 марта стало известно, что в Башкирии был арестован житель Куюргазинского района, подозреваемый в убийстве пожилого человека. Источник в правоохранительных органах заявил, что мужчина три раза ударил пенсионера топором по голове и вырезал у него сердце, которое начал есть на остановке общественного транспорта на глазах у прохожих. После этого он отдал недоеденный орган стоявшей рядом женщине, попросив захоронить его. Впоследствии задержанный признался, что заключил сделку с дьяволом, чтобы вылечить свое сердце.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В марте РИА Новости сообщило со ссылкой на старшего помощника главы ГУ СКР России по Москве Юлии Ивановой, что следственные органы предъявили обвинение мужчине из городского округа Красногорск Московской области в надругательстве над несовершеннолетней девушкой.

По данным следствия, в период с 14 сентября по 31 октября 2022-го подозреваемый совершал в автомобиле насильственные действия сексуального характера в отношении своей знакомой. 4 ноября того же года он изнасиловал ее в квартире.

Кроме того, мужчина публиковал в соцсетях неоязыческие и дьяволопоклоннические материалы. Он призывал «радикально уничтожать чиновников» и устроить революцию, которая привела бы к власти сатанистов. На теле подозреваемого есть множество татуировок с нацистской и сатанинской символикой.

Какие преступления сатанисты совершали раньше

В апреле 2024 года завершилось громкое дело сатанистов, орудовавших в 2016-м в Карелии и Ленобласти. Две супружеские пары, состоявшие в оккультных организациях, заманивали в лес новоиспеченных последователей «темной идеологии» и убивали их. Затем они проводили ритуалы с телами жертв и ели их части. Суд приговорил сатанистов к различным срокам — от 13 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В прошлом году СМИ реже писали о преступлениях приверженцев оккультных идеологий, чем за тот же период 2024-го. Кроме того, в 2023-м сатанисты не совершили громких ритуальных убийств.

Летом прошлого года 29-летний житель Санкт-Петербурга Максим обратился в полицию с заявлением на нового 23-летнего знакомого Дмитрия, который пытался выцарапать у него на лбу пентаграмму. Стражи порядка задержали молодого человека.

По словам потерпевшего, некоторые порезы оказались очень глубокими, он потерял сознание от боли. Задержанный пояснил, что таким образом он наказал знакомого за то, что тот произнес запрещенные в его доме слова, например, «Всевышний». Мужчина добавил, что ранее он наносил пентаграммы на тела людей и они не жаловались.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сатанисты стали чаще убивать?

Судебный эксперт-религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко рассказал NEWS.ru, что опубликованной официальной статистики о количестве убийств, совершенных членами сатанистских культов, нет. Но, по его словам, существуют данные о других преступлениях приверженцев таких идеологий: вандализме, надругательстве над телами умерших, причинении вреда здоровью и о многих других.

«Исходя из этой информации, можно сделать однозначный вывод, что различные сатанистские группы имеют тенденцию к радикализации и криминализации. Количество административных правонарушений и уголовных деяний, совершаемых организаторами и участниками сатанистских сообществ, увеличивается», — сказал Иванишко.

Эксперт по экстремизму Александр Верховский считает иначе. В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что преступления, а тем более убийства, совершенные сатанистами, это большая редкость.

«Хотя не очень понятно, кого относить к сатанистам. У человека или группы могут быть, скорее, отдельные элементы [таких организаций], иногда даже декоративные», — сказал он.

Приравняют ли сатанизм к экстремизму

В конце 2023 года председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил внести идеологию сатанизма в список экстремистских, а также запретить рекламу колдовства. Сейчас эта инициатива обсуждается в экспертных группах, работу которых координирует Иванишко.

«Есть поддержка от отдельных правоохранительных ведомств и представителей высших органов государственной власти. Данное судебное решение будет вынесено по уже отработанной модели признания одновременно всех групп, входящих в одно движение, экстремистскими. Ярким примером является ЛГБТ-движение (признано экстремистским на территории РФ. — NEWS.ru) со всеми входящими в него организациями. По сатанизму мы сейчас идем тем же путем», — заявил Иванишко.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По его словам, соответствующий иск может быть подан в Верховный суд в ноябре-декабре 2024 года.

Признание сатанизма экстремистским движением также поддержал эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

«Возьмем классический пример — борьба с наркотиками. Если запрета не будет, то бороться с этим вообще бесполезно. Так и с сатанизмом. Но запрет — это только первый шаг. Затем нужно предложить социально приемлемую альтернативу людям, особенно молодым, которые еще не определились в жизни», — рассказал он NEWS.ru.

Невеев отметил, что в условиях противостояния РФ с другими государствами именно носители идеологии сатанизма «могут стать набором торпед, которые можно направить в нужное противнику русло». Он добавил, что в этом контексте наиболее опасная форма современного сатанизма — это организация «Орден девяти углов» (международная сатанистская неонацистская организация, созданная в начале 1970-х в Британии. — NEWS.ru)

«Ее члены стремятся попасть в армию, различные силовые структуры, чтобы совершать человеческие жертвоприношения на легальной основе», — заявил Невеев.

Читайте также:

«Дыра» в законе позволит сатанистам проводить уроки в школах

В Кремле прокомментировали помилование участника «секты сатанистов»

Приезжую отправили в психбольницу за проведение ритуалов с участием сына