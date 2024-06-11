«Псина старая»: 75-летний дед зарезал внучку и правнучку из-за дачного дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Преступник в представлении ИИ

В Красноярске 29-летняя девушка приютила у себя в квартире родного деда, которому негде было жить, и жестоко поплатилась за это: 75-летний пенсионер зарезал свою внучку и ее двухлетнюю дочь. По данным следствия, убийство произошло на почве бытовых разногласий. Что именно заставило мужчину совершить жестокое убийство, как о нем и об убитой отзываются родственники и соседи и какое наказание грозит пенсионеру — в материале NEWS.ru.

За что дед зарезал внучку и ее двухлетнюю дочь

В многоэтажке на улице Щорса в Красноярске жила молодая семья — 29-летняя женщина, ее супруг и их двухлетняя дочь. В феврале к ним заселился 75-летний дед женщины: его сожительница умерла, а ее родственники попросили пожилого мужчину выехать из квартиры.

Мужчине в новом доме выделили отдельную комнату. Но с внучкой мужчина жить не хотел. По данным прокуратуры Красноярского края, 7 июня он с самого утра искал документы на принадлежащий семье загородный дом — хотел переехать туда. Не сумев их найти, он потребовал, чтобы внучка отдала ему бумаги. Та отказала, сославшись на усталость, после чего, по версии следствия, в приступе ярости новый жилец схватил кухонный нож и зарезал девушку. Он нанес ей 16 ударов в живот. На крики из комнаты выбежала двухлетняя девочка, она попыталась защитить мать, но мужчина не пощадил и ребенка — он перерезал ей горло ножом. Всего на теле у девочки насчитали 14 ножевых ударов.

Фото: vk.com/krk.sledcom Предполагаемое орудие преступления

«От полученных телесных повреждений женщина и девочка скончались на месте происшествия», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

Когда обе жертвы были мертвы, дед устроил погром: разбил сантехнику, повредил трубу с горячей водой, затопил квартиру. Но с места преступления он не скрылся.

Вечером с работы пришел муж женщины и увидел страшную картину — на полу в воде лежали бездыханными его жена и маленькая дочь. Рядом с ними сидел и дед убитой. Мужчина вызвал полицию. Предполагаемого убийцу задержали, он во всем признался.

Какое наказание грозит пенсионеру

Против мужчины возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе малолетнего). Пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное. Местное МВД отдельно отмечает, что избежать наказания ему не удастся даже несмотря на солидный возраст.

75-летнего мужчину арестовали. В прокуратуре Красноярского края настояли именно на такой мере пресечения, считая, что подозреваемый может скрыться от правосудия. Пенсионера отправили в СИЗО до 6 августа.

В местном СК сообщили, что мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна определить, в каком состоянии он находился в момент убийства.

Фото: vk.com/krk.sledcom Квартира, где было совершено преступление

На допросе подозреваемый сообщил, что злополучный дачный участок и дом на нем принадлежал только ему, а внучка, по его мнению, решила присвоить себе недвижимость. Пока эта информация проверяется следствием. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

Что известно о погибшей женщине

По данным KP.RU, убитую женщину соседи знали как счастливую жену и мать. Она была местной активисткой — в последнее время девушка загорелась идеей устроить во дворе детскую площадку с песочницей. Девушка собирала средства на благоустройство и агитировала соседей присоединяться. Планировала в ближайшее время выйти на работу из декретного отпуска — ее дочь скоро должна была пойти в детский сад.

По словам одной из одногруппниц погибшей, она была веселой, доброй и открытой девушкой. Училась на бухгалтера, но на первом или втором курсе забрала документы из вуза.

«Мы с ней учились в институте, больше не общались. Я знала только, что у нее мать убили, когда она была ребенком, и она жила с отцом», — заявила одногруппница.

Муж погибшей отказался комментировать произошедшее. Соседи же рассказали, что район, где жила семья, тихий и спокойный, все друг друга знают. О семье и особенно погибшей девушке они отзываются очень тепло. Соседи также отметили, что во время расправы не слышали криков — многие в это время были на работе. Поэтому на помощь девушке вовремя никто прийти не смог.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как описывают подозреваемого в убийстве

В краевом МВД сообщили, что в поле зрения правоохранительных органов подозреваемый не попадал: судимости не имел, на учете не состоял.

Бывшая супруга арестованного пенсионера, бабушка убитой девушки Ольга Дмитриевна рассказала, что она развелась с мужем в 1996 году, когда их дочери исполнилось 18 лет. После этого супруги не общались. Мужчина сошелся с другой женщиной, вместе они прожили 30 лет.

По словам Ольги Дмитриевны, пенсионер прописан в квартире на улице Перенсона, но сейчас там живет его вторая дочь с семьей. Периодически они встречались там, но не общались. Женщина уточнила, что они с дочкой «обычно закрывались от него в своей комнате, он любил всё записывать на телефон», хотя, уточнила она, у мужчины не замечали склонности к насилию.

«Псина старая, сам не хочет на тот свет отправиться. Ему и верили, что он паинька, а он видите что. Ну не пощадить родного…», — сокрушается Ольга Дмитриевна.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Преступник в представлении ИИ

Где еще люди убивали членов своей семьи

Ранее в городе Адыгейске отец забил до смерти свою трехлетнюю дочь. Девочка прожила в семье всего два месяца: мать сдала ее в детский дом, но спустя три года решила вернуть ребенка. По словам местных жителей, на малышке не было живого места: об нее тушили окурки, выливали на нее кипяток, вырывали куски кожи, а на теле было много старых шрамов и гематом. Кроме того, перед смертью девочка могла быть изнасилована. Ребенок умер уже в больнице. При этом врачам родители рассказали, что дочка упала с лестницы, поэтому вся с ног до головы покрыта синяками.

В мае житель Норильска во дворе многоэтажного жилого дома на Комсомольской улице зарезал свою супругу и ранил 12-летнего мальчика, его доставили в реанимацию. В ситуацию попытался вмешаться мужчина, который, по предварительным данным, является отцом пострадавшего подростка, но тоже получил удал ножом. Мотивы нападавшего неизвестны.

В Уфе 37-летний местный житель до смерти забил 60-летнего отца: он нанес ему множественные удары ножом по разным частям тела. Мужчина напал на родственника, который отчитывал его за большое количество кредитов и переплаты по ним. После убийства сын помогал матери и брату искать отца, а когда труп родителя нашелся в гараже, отпрыск попытался скрыться. Его задержали в Самарской области. Мужчину приговорили к 6,5 года исправительной колонии строгого режима.

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