Избиение прохожего пьяными хулиганами в Мытищах попало на видео В Мытищах задержали избивших прохожего местных жителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах задержали двоих местных жителей, которые в состоянии алкогольного опьянения избили прохожего, сообщает региональное управление МВД. Пострадавший оказался в больнице, избиение попало на камеры наружного видеонаблюдения.

Инцидент произошел в ночное время на улице Мира. Фигуранты в состоянии алкогольного опьянения пристали к двум прохожим. Между ними началась словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе конфликта 20-летний местный житель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Правоохранители установили личности нападавших и задержали их, ими оказались местные жители 18 и 20 лет. Возбуждено уголовное дело в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, задержанных поместили под стражу.

Ранее в Тюмени правоохранители начали расследование после избиения подростков в микрорайоне Новопатрушево. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, инцидент произошел вечером 5 февраля. Двое мужчин набросились на молодых людей из-за того, что один из них был в шапке со звездой. В результате нападения пострадали два парня и девушка.

Кроме того, в Санкт-Петербурге толпа подростков избила сверстника в торговом центре. Знакомая пострадавшего рассказала, что к молодому человеку пристали и начали избивать. Он получил сильные травмы, его госпитализировали.