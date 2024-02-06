Толпа подростков избила сверстника в петербургском ТЦ и попала на видео

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Толпа подростков избила сверстника в колпинском торговом центре Санкт-Петербурга, рассказала NEWS.ru знакомая пострадавшего Анастасия. По ее словам, инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля. Мальчика увезли на скорой, но сейчас он находится дома.

В воскресенье в торговом центре к нему пристали, начали избивать. Знакомы они не были. Его увезли на скорой, но сейчас он уже дома, насколько я поняла. Хотя избили сильно. По лицу били. Одного из ребят, которые напали, задержали на следующий день, — рассказала Анастасия.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Mash на Мойке», видно, как молодой человек из толпы бьет по лицу пострадавшего. От удара тот падает и на какое-то время теряет ориентацию. За это время толпа расходится, а побитый подросток встает на ноги и уходит из кадра.

Канал также подтверждает задержание одного из нападавших. Как отмечается, полиция возбудила уголовное дело по статье о «хулиганстве». В данное время несовершеннолетний подозреваемый передан в приют «Транзит». По данным канала, он уже состоит на учете в органах правопорядка. В отношении него избрана мера в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске местный житель избил на катке двух подростков за то, что они попали шайбой в борт, где сидела семья мужчины. Отец одного из детей рассказал, что сибиряк наносил ребятам удары по лицу, и уточнил, что его сын в драке лишился зуба. Он также отметил, что сейчас подросток чувствует себя нормально, и добавил, что ситуацией занимается следствие.