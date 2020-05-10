Большинство новых случаев COVID-19 в Москве выявлено у людей младше 65 лет

https://static.news.ru/photo/0c1f6830-929a-11ea-a9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Москве выявлено 5551 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в более 80% случаев вирус был диагностирован у лиц младше 65 лет.

Также среди новых заболевших 40,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% — от 46 до 65 лет, 11,3% — от 66 до 79 лет. Число инфицированных людей старше 80 лет составляет 6,7%, на долю детей приходится 6% случаев.

Всего в Москве, по последним данным, зафиксировано 109 740 заражённых коронавирусом.

NEWS.ru

В оперштабе напомнили, что часто за симптомами ОРВИ может скрываться COVID-19 и призвали не заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания вызвать врача.

Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности в России за минувшие сутки зафиксировали 11 012 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных превысило 200 тысяч человек. За сутки скончались 88 пациентов с COVID-19.