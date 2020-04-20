Более 400 пациентов с коронавирусом проходят лечение в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/4a55e382-82c7-11ea-aaa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всего 410 человек, больных коронавирусной инфекцией, находятся на лечении в Коммунарке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

20 апреля (50-е сутки работы). Состоит на лечении 606 пациентов, из них: COVID подтвержденные — 410 (67,7%), — написал он.

Он подчеркнул, что у остальных пациентов в графе диагноз значится «внебольничная пневмония». При этом 56 пациентов находятся в реанимации, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Ранее в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в столице. В Москве 20 754 заболевших, 1679 пациентов выздоровели, 204 умерли.

По информации на 19 апреля, в России выявлено 36 793 случая заболевания, из них 4785 — за последние сутки. 3057 человек выздоровели, писал NEWS.ru.