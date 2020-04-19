Общество

Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

23:28, 19 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в столице.

В Москве 20 754 заболевших, 1679 пациентов выздоровели, 204 умерли.

По информации на 19 апреля, в России выявлено 36 793 случая заболевания, из них 4785 — за последние сутки. 3057 человек выздоровели.

Как ранее передавал NEWS.ru, ещё 12 частных лабораторий, работающих на территории Москвы, начали проводить тесты на коронавирусную инфекцию нового типа.

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