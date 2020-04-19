В Москве ещё 12 частных лабораторий стали проводить тесты на COVID-19

Ещё 12 частных лабораторий, работающих на территории Москвы, начали проводить тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом 19 апреля сообщили представители столичного оперштаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19.
Лаборатории осуществляют забор биологического материала у частных лиц для тестирования на коронавирус. Исследования проводятся на коммерческой основе. Ранее сотрудники этих лабораторий тестировали анализы, взятые в городских медицинских организациях.
Эти 12 частных лабораторий могут обработать сверх городских мощностей до десяти тысяч тестов в сутки, что существенно увеличило скрининговые возможности в Москве, — заявили в оперштабе.
По информации на 19 апреля, в России выявлено 36 793 случая заболевания, из них 4785 — за последние сутки. 3057 человек выздоровели, 313 скончались. В Москве 20 754 заболевших, 1679 пациентов выздоровели, 148 умерли.
Как ранее передавал NEWS.ru, российские учёные создали тест-систему на коронавирус. Она позволит выявлять у людей наличие антител к инфекции. Соответствующее заявление сделал заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ Григорий Ефимов.
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