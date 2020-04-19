В Москве ещё 12 частных лабораторий стали проводить тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/41f07254-8202-11ea-83d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ещё 12 частных лабораторий, работающих на территории Москвы, начали проводить тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом 19 апреля сообщили представители столичного оперштаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Лаборатории осуществляют забор биологического материала у частных лиц для тестирования на коронавирус. Исследования проводятся на коммерческой основе. Ранее сотрудники этих лабораторий тестировали анализы, взятые в городских медицинских организациях.

Эти 12 частных лабораторий могут обработать сверх городских мощностей до десяти тысяч тестов в сутки, что существенно увеличило скрининговые возможности в Москве, — заявили в оперштабе.

По информации на 19 апреля, в России выявлено 36 793 случая заболевания, из них 4785 — за последние сутки. 3057 человек выздоровели, 313 скончались. В Москве 20 754 заболевших, 1679 пациентов выздоровели, 148 умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, российские учёные создали тест-систему на коронавирус. Она позволит выявлять у людей наличие антител к инфекции. Соответствующее заявление сделал заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ Григорий Ефимов.