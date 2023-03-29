Блогеров Лерчека и Артемчека заподозрили в отмывании денег Юрист Алексеев: блогеры Лерчек и Артемчек могут быть замешаны в схеме отмывания денег

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Лерчек и Артемчек (Валерия и Артем Чекалины) могут быть замешены в схеме отмывания денег, предположил в беседе с KP.RU юрист Михаил Алексеев. По его словам, блогеры грубо нарушили валютное законодательство России, когда выводили деньги за свои марафоны в ОАЭ, однако такая схема может использоваться не только для уклонения налогов. Эксперт считает, что криминальные элементы могут «обелять» заработанные деньги с помощью топовых блогеров.

В теории может быть раскрыта и другая схема, когда к топовым блогерам приходят важные дяди с сумками черной криминальной налички (откаты, «дань» с рынков и т.д.), которую надо вывести в офшоры. <...> Нелегальные деньги через такие марафоны можно «обелить» и вывести за рубеж. Платишь блогеру кэш — а он тебе через какое-то время отдает компанию в ОАЭ с очень даже легальными доходами на ту же сумму, — предположил Алексеев.

Инфобизнес в таком случае является для Чекалиных лишь прикрытием, заключил юрист. Он добавил, что за подобные услуги блогеры по по 10-20% от суммы денег, которые нужно «отмыть». При этом на данный момент Лерчеку и Артемчеку грозит обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере», за которую им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что уголовные дела против блогеров Лерчек (Валерия Чекалина) и Александры Митрошиной — звенья одной кампании по «обелению» доходов блогосферы. Он добавил, что очень многие блогеры используют упрощенную систему налогообложения, открывают ИП на знакомых, родственников, водителей, тем самым нарушая закон.