Без надоевших риса и огурцов! Суперский салат с крабовыми палочками

Без надоевших риса и огурцов! Суперский салат с крабовыми палочками

Без надоевших риса и огурцов! Суперский салат с крабовыми палочками! Рецепт с кукурузой, яйцами и помидорами понравится всем! Нужно всего лишь сварить яйца и перемешать ингредиенты.

Ингредиенты:

кукуруза консервированная — 200 г;

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 3 шт. (сваренные вкрутую);

помидоры — 2 шт. (средние);

чеснок — 1–2 зубчика;

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — по вкусу;

натуральный йогурт — 100–150 мл;

соевый соус — 1–2 ст. ложки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки нарезаем кубиками. Помидоры режем небольшими кусочками, предварительно удалив мякоть с семенами, чтобы салат не был слишком водянистым. Яйца натираем на крупной терке или мелко рубим. Чеснок пропускаем через пресс. Зелень шинкуем. В миске смешиваем кукурузу, крабовые палочки, помидоры, яйца, чеснок и зелень. Отдельно готовим заправку: смешиваем йогурт с соевым соусом, солью и перцем по вкусу. Заправляем салат, аккуратно перемешиваем и даем настояться 10–15 минут в холодильнике перед подачей.

Этот салат получается легким, сочным и очень вкусным!

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