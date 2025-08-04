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04 августа 2025 в 07:00

Без надоевших риса и огурцов! Суперский салат с крабовыми палочками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Без надоевших риса и огурцов! Суперский салат с крабовыми палочками! Рецепт с кукурузой, яйцами и помидорами понравится всем! Нужно всего лишь сварить яйца и перемешать ингредиенты.

Ингредиенты:

  • кукуруза консервированная — 200 г;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца — 3 шт. (сваренные вкрутую);
  • помидоры — 2 шт. (средние);
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — по вкусу;
  • натуральный йогурт — 100–150 мл;
  • соевый соус — 1–2 ст. ложки;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Крабовые палочки нарезаем кубиками. Помидоры режем небольшими кусочками, предварительно удалив мякоть с семенами, чтобы салат не был слишком водянистым. Яйца натираем на крупной терке или мелко рубим. Чеснок пропускаем через пресс.
  2. Зелень шинкуем. В миске смешиваем кукурузу, крабовые палочки, помидоры, яйца, чеснок и зелень. Отдельно готовим заправку: смешиваем йогурт с соевым соусом, солью и перцем по вкусу. Заправляем салат, аккуратно перемешиваем и даем настояться 10–15 минут в холодильнике перед подачей.

Этот салат получается легким, сочным и очень вкусным!

Ранее мы готовили салат из моркови с зеленым горошком! Вкуснятина из простых продуктов.

салат
закуски
помидоры
крабовые палочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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