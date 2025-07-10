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10 июля 2025 в 06:00

Без надоевших риса и огурца! Салат из снежного краба с заправкой из яблока

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Без надоевших риса и огурца! Салат из снежного краба с заправкой из яблока — гастрономический хит этого лета! Этот салат выделяется вкусной яблочной заправкой, которая придаёт свежесть и легкую кислинку. Вкус салата можно менять, выбирая разные сорта яблок — от сладких до кислых, что делает блюдо универсальным и ярким. Получается очень легкий салат, который просят повторить!

Ингредиенты

  • Крабовое мясо «Снежный краб» – 400 г
  • Пекинская капуста – половина кочана
  • Яблоки – 2 шт.
  • Оливковое масло – 4 ст. л.
  • Зелёный лук – 3–4 пера
  • Перец и соль – по вкусу
  • Лимонный сок – 2 ст. л.
  • Чеснок – 1 зубчик

Приготовление

  1. Подготовьте продукты. Два яблока очистите и измельчите в блендере вместе с чесноком и оливковым маслом до однородного соуса. Посолите и поперчите, добавьте лимонный сок.
  2. Нашинкуйте капусту, нарежьте зелёный лук. Крабовое мясо разберите на небольшие кусочки.
  3. Соедините крабовое мясо с капустой и луком, заправьте яблочным соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

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Яблоко
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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