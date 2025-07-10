Без надоевших риса и огурца! Салат из снежного краба с заправкой из яблока

Без надоевших риса и огурца! Салат из снежного краба с заправкой из яблока

Без надоевших риса и огурца! Салат из снежного краба с заправкой из яблока — гастрономический хит этого лета! Этот салат выделяется вкусной яблочной заправкой, которая придаёт свежесть и легкую кислинку. Вкус салата можно менять, выбирая разные сорта яблок — от сладких до кислых, что делает блюдо универсальным и ярким. Получается очень легкий салат, который просят повторить!

Ингредиенты

Крабовое мясо «Снежный краб» – 400 г

Пекинская капуста – половина кочана

Яблоки – 2 шт.

Оливковое масло – 4 ст. л.

Зелёный лук – 3–4 пера

Перец и соль – по вкусу

Лимонный сок – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Приготовление

Подготовьте продукты. Два яблока очистите и измельчите в блендере вместе с чесноком и оливковым маслом до однородного соуса. Посолите и поперчите, добавьте лимонный сок. Нашинкуйте капусту, нарежьте зелёный лук. Крабовое мясо разберите на небольшие кусочки. Соедините крабовое мясо с капустой и луком, заправьте яблочным соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

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