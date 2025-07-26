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26 июля 2025 в 12:46

Беру персики и готовое тесто! Через 30 минут уже едим! Хрустящие слойки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Персики в слойке — летнее наслаждение без хлопот! Этот простой, но эффектный десерт станет настоящим спасением, когда хочется побаловать себя и близких чем-то вкусным, но нет времени на сложную выпечку. Хрустящее слоеное тесто и сочные персики создают идеальный дуэт, который напоминает о лете даже в пасмурный день.

Начните с подготовки персиков: 1 кг спелых, но плотных плодов вымойте, удалите косточки и нарежьте дольками толщиной около 1 см. Смешайте с 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. ванильного сахара — это усилит естественную сладость фруктов.

450 г готового слоеного теста раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 3-4 мм. Разрежьте на квадраты 10×10 см (получится около 10–12 порций). Каждый квадрат смажьте растопленным сливочным маслом (2 ст. л.), в центр выложите 3-4 дольки персика. Заверните тесто конвертиком, защипляя края.

Выложите слойки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом (по желанию) и выпекайте при 200°C 15–20 минут до золотистого цвета. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой — она придаст десерту праздничный вид и дополнительную сладость.

Подавайте теплыми, можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

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персики
выпечка
рецепты
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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