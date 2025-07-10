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10 июля 2025 в 09:35

Беру картошку и молоко — через 5 минут уже едим! Картофельные хрустяшки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные картофельные оладьи на дрожжах — вкус деревенского детства! Эти золотистые оладушки с хрустящей корочкой и нежной серединкой пахнут уютом бабушкиной кухни. Готовятся из простых продуктов, а получаются — пальчики оближешь! Особый секрет — в дрожжах, которые делают их невероятно воздушными.

Сначала приготовим опару. Разминаем 40 г свежих дрожжей в 300 мл теплого молока, добавляем щепотку сахара и оставляем на 10 минут, пока не появится пенная шапочка. Тем временем очищаем 1 кг картофеля и натираем на мелкой терке — можно использовать кухонный комбайн для экономии времени. Важно! Сок от картошки не отжимаем — крахмал сделает оладьи более нежными.

В большую миску выкладываем натертый картофель, вливаем подготовленную опару, добавляем 1 ч. л. соли без горки. Постепенно подсыпаем 300 г муки, перемешивая до консистенции густой сметаны. Тесто должно быть вязким, но не жидким. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1–1,5 часа — за это время масса увеличится вдвое и станет воздушной.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тесто столовой ложкой, формируя круглые оладьи. Жарим на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Главное — не торопиться переворачивать, иначе могут порваться.

Подаем сразу же, пока оладьи горячие, с густой холодной сметаной. Внутри они получаются как пуховые подушки — мягкие и пористые, снаружи — с аппетитной хрустящей корочкой. Для пикантности можно добавить в тесто мелко нарезанный укроп или зеленый лук. Эти оладьи хороши и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу. Просто, сытно, по-домашнему — как раз то, что нужно для уютного завтрака или душевного ужина!

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рецепты
картофель
оладьи
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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