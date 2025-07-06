Беру баклажаны и макароны — превращаю их в обалденную итальянскую пасту

Быстрая паста с баклажанами — это идеальный ужин после долгого дня. Всего несколько простых ингредиентов, но вкус — как в хорошей итальянской траттории. Соус получается густым, ароматным, с лёгкой остринкой, а баклажаны — мягкие и сочные.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

оливковое масло;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

томаты в соку — 500 г;

базилик — 1 ч. л.;

орегано — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

хлопья чили — по желанию;

паста — 200 г.

Приготовление:

Баклажаны нарезать кубиками, посолить, оставить на 10 минут и обсушить. Выложить на противень, сбрызнуть маслом и запечь 20 минут при 200 °C. В сковороде обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить томаты, базилик, орегано, соль, перец и чили. Тушить 10 минут. Отварить пасту до готовности. Слить воду, оставив немного. В соус добавить баклажаны и пасту. Прогреть 2–3 минуты и подать горячим.

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