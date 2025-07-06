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06 июля 2025 в 20:41

Беру баклажаны и макароны — превращаю их в обалденную итальянскую пасту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрая паста с баклажанами — это идеальный ужин после долгого дня. Всего несколько простых ингредиентов, но вкус — как в хорошей итальянской траттории. Соус получается густым, ароматным, с лёгкой остринкой, а баклажаны — мягкие и сочные.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • оливковое масло;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • томаты в соку — 500 г;
  • базилик — 1 ч. л.;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • хлопья чили — по желанию;
  • паста — 200 г.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать кубиками, посолить, оставить на 10 минут и обсушить.
  2. Выложить на противень, сбрызнуть маслом и запечь 20 минут при 200 °C.
  3. В сковороде обжарить лук и чеснок до золотистого цвета.
  4. Добавить томаты, базилик, орегано, соль, перец и чили. Тушить 10 минут.
  5. Отварить пасту до готовности. Слить воду, оставив немного.
  6. В соус добавить баклажаны и пасту.
  7. Прогреть 2–3 минуты и подать горячим.

Ранее сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
макароны
баклажаны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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