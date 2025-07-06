Беру баклажаны и макароны — превращаю их в обалденную итальянскую пасту

Быстрая паста с баклажанами — это идеальный ужин после долгого дня. Всего несколько простых ингредиентов, но вкус — как в хорошей итальянской траттории. Соус получается густым, ароматным, с лёгкой остринкой, а баклажаны — мягкие и сочные.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт.;
- оливковое масло;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- томаты в соку — 500 г;
- базилик — 1 ч. л.;
- орегано — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- хлопья чили — по желанию;
- паста — 200 г.
Приготовление:
- Баклажаны нарезать кубиками, посолить, оставить на 10 минут и обсушить.
- Выложить на противень, сбрызнуть маслом и запечь 20 минут при 200 °C.
- В сковороде обжарить лук и чеснок до золотистого цвета.
- Добавить томаты, базилик, орегано, соль, перец и чили. Тушить 10 минут.
- Отварить пасту до готовности. Слить воду, оставив немного.
- В соус добавить баклажаны и пасту.
- Прогреть 2–3 минуты и подать горячим.
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