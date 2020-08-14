Автоюрист раскритиковал инициативу Госдумы о хулиганстве при нарушении ПДД

https://static.news.ru/photo/4d41833a-de25-11ea-83e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регулярно нарушающих ПДД водителей хотят лишать прав, однако мелкое хулиганство регулируется нормами, не связанными с автомобильными правонарушениями, считает автоюрист Сергей Радько. По его словам, данная инициатива Госдумы является «абсолютно безграмотной».

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за повторное мелкое хулиганство. С соответствующей инициативой выступила зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. Также она предложила лишать водительских прав автомобилистов, которые часто совершают хулиганские действия.

То есть те, кто это предлагает, просто не понимают структуру кодекса, структуру административного наказания и административных правонарушений, — отметил Радько в беседе с телеканалом «360».

На сегодняшний день в России наказание в виде лишения прав утверждается в случае повторного превышения скорости, проезда на красный свет, выезда на встречную полосу. Первый раз водителя лишают прав на срок от четырёх до шести месяцев, а во второй — на год, при этом штраф отсутствует. За вождение в нетрезвом виде автомобилиста сразу же лишают водительских прав.

Ранее NEWS.ru писал, что власти сообщили о перечне изменений, которые ожидают автовладельцев осенью 2020 года. В частности, будут пересмотрены тарифы ОСАГО, вернётся процедура техосмотра, на дорогах Москвы изменится дорожная разметка. Сотрудников ГИБДД снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.

Так, границы тарифного коридора будут расширены на 30%. Размеры индивидуальной ставки снизятся в обе стороны. Минимальная составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей. Водители смогут получить индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД.