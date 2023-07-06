Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к жаре Автоэксперт Шкуматов посоветовал очистить радиатор машины при жаркой погоде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неожиданных поломок автомобиля в жаркую погоду можно избежать, если следить за состоянием машины круглый год, рассказал в беседе с «Радио 1» автоэксперт Петр Шкуматов. Однако специалист посоветовал обратить внимание на радиатор.

Автомобилистам стоит уделить внимание состоянию радиатора, который охлаждает антифриз. Он может забиваться пухом, мусором. Эффективность охлаждения может падать. Нужно посмотреть на состояние радиатора и по возможности заехать на специальную автомойку, чтобы очистить его. Тогда и кондиционер будет работать лучше, и сама машина будет охлаждаться в штатном режиме, — посоветовал он.

Шкуматов подчеркнул, что современные машины могут нормально функционировать при температуре воздуха до +60 градусов, поэтому не требуют никакого дополнительного обслуживания в жаркую погоду. Если автомобиль содержится в технически исправном состоянии, когда вовремя проводится замена масел, свеч и фильтров, то с ним в жару ничего не случится.

Однако, по словам эксперта, если владелец легкомысленно относится к эксплуатации своего автомобиля, то он может получить поломки вне зависимости от погоды.

Ранее врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров порекомендовал чаще находиться в тени деревьев и носить головной убор, чтобы избежать теплового и солнечного удара. По его словам, тень можно также создать самостоятельно, используя зонт светлого цвета.