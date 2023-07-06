Россиянам напомнили, как защититься от теплового удара Врач Нестеров посоветовал находиться в тени, чтобы защититься от теплового удара

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Чтобы защититься от теплового или солнечного удара, следует чаще находиться в тени деревьев и носить головной убор, посоветовал врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров. Он напомнил в разговоре с «МегаТюмень», что тень можно создать самостоятельно, используя зонт светлого цвета.

Если идете пешком, то держитесь в зоне деревьев, по теневой стороне. Если находитесь где-то на открытом пространстве, то должен быть головной убор. <...> Тень можно организовать и самому, например, даже в день без дождя взять не черный зонт, — пояснил врач.

По словам Нестерова, также важно брать на прогулку или в поездку бутылку воды. Лучше всего надевать свободную одежду из легких и светлых тканей. Выходить из дома нужно только в безопасные часы, когда солнце не так активно. Кроме того, нельзя оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Если избежать солнечного удара не получилось, то необходимо оказать пострадавшему первую помощь. Его нужно перенести в тень или прохладное помещение. Важно, чтобы он лег и приподнял ноги. Следует ослабить галстук, расстегнуть ворот рубашки, а на шею или лоб наложить холодный компресс. Можно дать пострадавшему воды, если он находится в сознании. Если же человек упал в обморок из-за солнечного удара, стоит вызвать скорую и положить его на бок.

Терапевт Оксана Пивоварова ранее предупредила, что признаками теплового удара являются покраснение кожи, головокружение, слабость, тахикардия, тошнота, головная боль и обморок. По ее словам, при первых симптомах следует вызвать скорую помощь.