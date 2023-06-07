Терапевт рассказала, как оказать первую помощь при тепловом ударе Терапевт Пивоварова: при признаках теплового удара необходимо вызывать скорую помощь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пострадавшему необходимо вызывать скорую помощь при первых признаках такого удара, рассказала NEWS.ru терапевт Оксана Пивоварова. Признаками такого состояния являются покраснение кожи, головокружение, слабость, тахикардия, тошнота, головная боль и обморок. По словам врача, пострадавшего нужно положить в тень или прохладное место и делать холодные компрессы.

При потере сознания приподнимите ноги [пострадавшего] на 15–20 см выше уровня головы, снимите одежду, чтобы обеспечить максимальное охлаждение. До приезда скорой прикладывайте холодный компресс на лоб, подмышечные впадины, подколенные ямки. Мокрые полотенца меняйте каждые две-три минуты и охлаждайте их только в холодной воде. На пострадавшего нужно периодически брызгать прохладной водой — 20 градусов и менее. Если он в сознании, дайте ему выпить прохладную воду небольшими глотками, в нее можно добавить одну чайную ложку соли. Обеспечьте ему приток свежего, но прохладного воздуха, — сообщил врач.

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