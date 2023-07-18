Авиаэксперт назвал возможную причину крушений военных самолетов Авиаэксперт Захаров назвал человеческий фактор возможной причиной крушения военных самолетов

Фото: МО РФ

Причиной крушения военных самолетов во время учебных полетов может быть человеческий фактор, предположил авиаэксперт Алексей Захаров. Комментируя ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня», он уточнил, что у пилотов заметно возросла нагрузка в связи с проведением специальной военной операции, поэтому могут происходить ошибки при подготовке.

Сейчас сильно возросла нагрузка на летный и технический состав, участвующий в СВО, а также занимающийся подготовкой летчиков для боевых действий. Люди устают, начинают совершать ошибки, — пояснил Захаров.

По словам авиаэксперта, ошибки могут встречаться не только среди пилотов, но и на всех стадиях производства или эксплуатации военной техники. Захаров отметил, что, если на самолете возникают трещины, это может быть связано с неправильным расчетом прочности на стадии проектирования или с недостаточной выдержкой химического состава сплава. Эксперт заключил, что сама по себе военная техника отказывает редко.

В Краснодарском крае ранее упал штурмовик Су-25. О происшествии также сообщали жители Ейска в соцсетях. В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) одной из вероятных причин произошедшего назвали отказ двигателя. Штурмовик потерпел катастрофу над Азовским морем в ходе тренировочного полета в Краснодарском крае.