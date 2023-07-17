В Минобороны назвали причину крушения Су-25 под Ейском В ЮВО назвали вероятной причиной крушения Су-25 под Ейском отказ двигателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

Причиной крушения Су-25 в районе Ейска, по предварительным данным, стал отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Штурмовик потерпел катастрофу над Азовским морем в ходе тренировочного полета в Краснодарском крае, передает РИА Новости.

При выполнении учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря потерпел аварию штурмовик Су-25. Предварительная причина аварии — отказ двигателя, — сообщили в ЮВО.

Ранее СМИ сообщали, что Су-25 при крушении мог упасть в море в Ейске, где местные жители заметили в небе падающий самолет во время отдыха на пляже. Очевидцы поделились фото и видео с места в социальных сетях. В экстренных службах Кубани сообщали , что пилот Су-25 находится в реанимации.

Предварительной причиной аварии самолета ранее называли техническую неисправность. В диспетчерской службе Ейского района также сообщали о работе военных и силовиков на месте ЧП.

По данным Telegram-канала «112», пилот упавшего Су-25 скончался вследствие утопления. По информации канала, летчика достали из воды, после чего врачи пытались реанимировать его в машине скорой помощи.