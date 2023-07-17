«112»: пилот упавшего Су-25 погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает о смерти пилота упавшего в Краснодарском крае Су-25 из-за утопления. По информации канала, медики пытались реанимировать мужчину в машине скорой помощи после того, как достали из воды, однако спасти его не удалось. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным ЮВО, штурмовик рухнул при выполнении учебного полета в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря. Причиной крушения стал отказ двигателя, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пилот успел катапультироваться.

В начале июля в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили о крушении истребителя МиГ-31 в Камчатском крае. Самолет потерпел аварию над акваторией Авачинского залива.

24 июня в городе Павловске Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. По предварительным данным, в результате нештатной ситуации пострадал один человек. За неделю до этого, 17 июня, в Якутии совершил жесткую посадку другой вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, включая 21 пассажира, в региональном главке МЧС сообщали, что обошлось без жертв, никто не пострадал.

26 апреля истребитель МиГ-31 потерпел крушение недалеко от города Мончегорска в Мурманской области. В Минобороны РФ сообщали, что авария произошла при выполнении учебного полета, у МиГ-31 загорелся один из двигателей. Самолет упал в безлюдном месте, оба летчика катапультировались.