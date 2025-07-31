Арбузный лимонад с базиликом — самый свежий и необычный напиток для лета

Арбузный лимонад с базиликом — самый свежий и необычный напиток для лета

Арбузный лимонад с базиликом — это легкий, освежающий напиток, который идеально подходит для жарких дней и пикников. Натуральный вкус спелого арбуза в сочетании с яркими нотами базилика и лимона создают неповторимый аромат и вкус. По желанию можно добавить немного белого или кокосового рома, чтобы получить легкий алкогольный коктейль.

Ингредиенты

Арбуз — 1,5 кг (очищенный, без корок и косточек)

Сок 1 лимона

1–2 веточки зеленого базилика

Лед по вкусу

Пошаговый рецепт

Очистите арбуз от корок и косточек, нарежьте средними кусками и поместите в блендер. С листьев базилика снимите веточки, мелко порубите и добавьте к арбузу. Влейте лимонный сок, добавьте лед и измельчите все до однородной консистенции. Подавайте сразу же.

Этот лимонад — идеальный способ охладиться в жаркий день и порадовать близких необычным вкусом.

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