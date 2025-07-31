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31 июля 2025 в 15:04

Арбузный лимонад с базиликом — самый свежий и необычный напиток для лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арбузный лимонад с базиликом — это легкий, освежающий напиток, который идеально подходит для жарких дней и пикников. Натуральный вкус спелого арбуза в сочетании с яркими нотами базилика и лимона создают неповторимый аромат и вкус. По желанию можно добавить немного белого или кокосового рома, чтобы получить легкий алкогольный коктейль.

Ингредиенты

  • Арбуз — 1,5 кг (очищенный, без корок и косточек)
  • Сок 1 лимона
  • 1–2 веточки зеленого базилика
  • Лед по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Очистите арбуз от корок и косточек, нарежьте средними кусками и поместите в блендер.
  2. С листьев базилика снимите веточки, мелко порубите и добавьте к арбузу.
  3. Влейте лимонный сок, добавьте лед и измельчите все до однородной консистенции. Подавайте сразу же.

Этот лимонад — идеальный способ охладиться в жаркий день и порадовать близких необычным вкусом.

Гречка по-купечески — это не просто обычная каша. Здесь гречневая крупа сочетается с мясом, овощами и грибами, создавая сытное и ароматное блюдо, которое точно понравится всей семье.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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