Алые шапки держатся до самых заморозков! Чудо-многолетник для удачи

Когда устаешь от капризных роз и вечно болеющих пионов, очиток видный становится настоящим открытием. Этот удивительный многолетник — мечта любого занятого садовода. Представьте: всего три полива за все лето — и ваш цветник украшают пышные розовые шапки, которые держатся до самых заморозков!

Секрет популярности очитка в его феноменальной живучести. Он прекрасно чувствует себя на бедных почвах, не боится засухи, устойчив к болезням и вредителям. Даже если вы забудете про него на месяц, он не только не погибнет, но и продолжит радовать своим видом. А когда осенью большинство растений уже готовится к зимнему сну, очиток только набирает силу, становясь главным украшением сада.

Особенно хорош он в конце сезона, когда его плотные соцветия приобретают насыщенный розовый или пурпурный оттенок. Кстати, это растение — настоящий магнит для бабочек и пчел, так что ваш сад наполнится жизнью даже в сентябре. Просто посадите его на солнечном месте и забудьте о хлопотах — очиток видный справится со всем сам!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!