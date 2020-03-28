https://static.news.ru/photo/77c0b32e-70ed-11ea-8339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народную артистку СССР Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Перед похоронами в ритуальном зале ЦКБ прошло прощание со знаменитой актрисой, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России

Инна Макарова умерла 25 марта в возрасте 95 лет. Зрителям она полюбилась по таким фильмам, как «Женщины», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и другим.

Ранее NEWS.ru писал, что её внук Иван Бурляев не сможет проститься с бабушкой. В настоящее время он вынужден сидеть в изоляции на карантине после прилёта из Испании.