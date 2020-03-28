Народную артистку СССР Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Перед похоронами в ритуальном зале ЦКБ прошло прощание со знаменитой актрисой,
Инна Макарова умерла 25 марта в возрасте 95 лет. Зрителям она полюбилась по таким фильмам, как «Женщины», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и другим.
Ранее NEWS.ru писал, что её внук Иван Бурляев не сможет проститься с бабушкой. В настоящее время он вынужден сидеть в изоляции на карантине после прилёта из Испании.
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