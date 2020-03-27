https://static.news.ru/photo/71f26ac0-700a-11ea-be73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Внук звезды фильма «Девчата» Инны Макаровой Иван Бурляев не сможет проститься с бабушкой. Он рассказал, что вынужден сидеть в изоляции на карантине после прилёта из Испании.

Я пытался получить возможность пройти тест, чтобы удостовериться, что не опасен, или же разрешение присутствовать на церемонии прощания в маске и перчатках... Но сейчас мы находимся в беспрецедентной ситуации, и такого права я по итогу не имею, — сообщил он в беседе с «Московским Комсомольцем».

По словам Бурляева, его карантин закончится только 31 марта и он не сможет позволить себе затягивать с похоронами. Он уверен, что поклонники творчества Макаровой должны проститься со своим кумиром так, как это положено делать с легендами советского кинематографа. Сам он также осознаёт опасность новой инфекции и не хочет рисковать здоровьем людей.

Я не могу нарушить правила даже просто с точки зрения личной ответственности перед обществом. И не существует никаких исключений и особых разрешений. Каждый ответственен за каждого, — заключил он.

Актриса умерла 25 марта в возрасте 93 лет. Зрителям Инна Макарова известна по фильмам «Женщины», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и другим.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с ней начнётся 28 марта в 11:00 в ритуальном зале ЦКБ, писал NEWS.ru.