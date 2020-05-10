Академия РВСН вручила дипломы 900 офицерам

Более 900 офицеров-ракетчиков пополнят ракетные войска стратегического назначения в этом году.
Как
Курсанты получили дипломы из рук первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова и командующего войсками РВСН Сергея Каракаева.
Ранее Минобороны из-за пандемии коронавируса досрочно завершило учебный год в военных заведениях.
Как сообщал NEWS.ru, количество пациентов с коронавирусом среди военнослужащих и курсантов приблизилось к 3,2 тысячи человек. Минобороны организовало сплошное тестирование на COVID-19.
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