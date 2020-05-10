Академия РВСН вручила дипломы 900 офицерам

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Более 900 офицеров-ракетчиков пополнят ракетные войска стратегического назначения в этом году.

Как сообщили в Минобороны РФ, Академия РВСН выпустила более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки, а также ещё более 700 офицеров завершили обучение в серпуховском филиале академии. Из них дипломы с отличием получили более 150 офицеров.

Курсанты получили дипломы из рук первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова и командующего войсками РВСН Сергея Каракаева.

Ранее Минобороны из-за пандемии коронавируса досрочно завершило учебный год в военных заведениях.

Как сообщал NEWS.ru, количество пациентов с коронавирусом среди военнослужащих и курсантов приблизилось к 3,2 тысячи человек. Минобороны организовало сплошное тестирование на COVID-19.