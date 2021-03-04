«Аэрофлот» хочет обложить пассажиров платой за регистрацию в аэропортах

«Аэрофлот» направил в Минтранс предложение о введении платы за регистрацию на рейс в аэропортах. До этого его рассмотрела Росавиация.
Как
В Минтрансе сказали «Известиям», что решения по этому вопросу пока не принято. В «Аэрофлоте» же при беседе с газетой отметили, что ввод платы за регистрацию в аэропорту — «полностью соответствует мировой практике».
Мы считаем, что не все пассажиры в силу определенных причин и знаний смогут зарегистрироваться на рейс онлайн. Речь о пассажирах с инвалидностью, организованных группах детей, пожилых пассажирах, — считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Он отметил, что в организации считают неправильным брать с данных категорий граждан дополнительную плату за услугу, от которой у них нет права отказаться.
Платно зайти в Интернет на борту российских самолётов можно будет в ближайшее время. С апреля «Аэрофлот» готов будет предложить такую услугу на коротких авиарейсах. Как писал ранее NEWS.ru, о возможности подключения пассажиров к Сети задумались и другие авиакомпании: Utair и «Уральские авиалинии».