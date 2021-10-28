Адвоката Сафронова объявили в розыск за разглашение данных следствия

Адвоката советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова объявили в розыск за разглашение данных следствия. Об этом Иван Павлов рассказал в своём Telegram-канале. При этом он заявил, что с июля его не вызывали к следователю, а его местонахождение легко установить.

20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить. Но об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь [Александр] Чабан, — написал Павлов.

Он также заявил, что дело против него с самого начало было инициировано ФСБ.

Об уголовном деле против Павлова стало известно в апреле 2021 года. Его обвиняют в незаконной организации публикации постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также в том, что он сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле своего подзащитного.

Сам адвокат заявил, что сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова. Суд избрал в отношении Павлова меру пресечения в виде запрета определенных действий. После этого он уехал из России.

Ранее бывшему журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, запретили переписываться с адвокатами и родными.

Также стало известно, что районный суд Саратова заочно арестовал программиста Сергея Савельева, обнародовавшего кадры с пытками заключённых в больнице ФСИН. Ему вменяют неправомерный доступ к информации, совершённый в то время, пока он отбывал наказание в колонии. В региональном главке МВД уточнили, что мужчину объявят в международный розыск.