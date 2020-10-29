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Адвоката полицейского по делу Голунова лишили адвокатского статуса

00:11, 30 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат главного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова Алексей Коврижкин лишён адвокатского статуса.

Соответствующее решение принял Совет адвокатской палаты Москвы, передает ТАСС.

Коврижкин — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на 2 года, — говорится в заявлении адвокатского органа.

Как сообщал NEWS.ru, Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в центре Москвы. По сообщению правоохранителей, при личном досмотре у него было обнаружено наркотическое вещество метилэфедрон, а при обыске на квартире нашли также 5 г кокаина. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, однако уже 11 июня в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления уголовное дело в его отношении было прекращено.

По делу Голунова в итоге теперь проходят сами бывшие правоохранители, задержавгие журналиста. Их обвиняют в фальсификации доказательств, превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков.

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